Свентек о матче с Пегулой: «Это станет хорошим тестом для меня»

Первая ракетка мира Ига Свентек поделилась ожиданиями от полуфинала турнира в Сан-Диего против американки Джессики Пегулы.

«Джессика — одна из самых сильных теннисисток в туре. Это всегда тяжело. Наши матчи всегда физически напряженные. Хоть счет во встречах и в одну сторону, но любое очко может иметь значение. Я рада, что мы сыграем, так как это станет хорошим тестом для меня. Она очень сильный игрок», — приводит слова Свентек Twitter WTA.

Свентек вышла в полуфинал турнира в Сан-Диего, обыграв в двух сетах американку Кори Гауфф — 6:0, 6:3.