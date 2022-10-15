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Сегодня, 07:04

Коллинз обыграла Бадосу и вышла в полуфинал турнира в Сан-Диего

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Дэниэлл Коллинз.
Фото WTA

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз в четвертьфинале турнира в Сан-Диего обыграла испанку Паулу Бадосу со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 57 минуты. На счету американки 4 эйса и 10 ошибок на второй подаче, а также 6 реализованных брейк-пойнта из 9. У испанки 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 16.

В полуфинале 19-я ракетка мира встретится с Донной Векич из Хорватии.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA San Diego Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэлл Коллинз (США) — Паула Бадоса (Испания, 2) — 7:6(7:5), 6:4

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