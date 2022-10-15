Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 05:52

Соболенко проиграла в четвертьфинале турнира в Сан-Диего

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Хорватская теннисистка Донна Векич одержала победу в четвертьфинале турнира в Сан-Диего. В трех сетах она переиграла Арину Соболенко из Белоруссии — 6:4, 6:7(5:7), 6:1.

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. 26-летняя хорватка 7 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. У 24-летней белоруски 5 эйсов, 10 ошибок на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Следующей соперницей Векич будет победительница матча Дэниэлл Коллинз — Паула Бадоса.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA San Diego Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Донна Векич (Хорватия, Q) — Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — 6:4, 6:7(5:7), 6:1

Теннис
Арина Соболенко
Донна Векич
0
Читайте также
СДК Федерации хоккея Москвы отстранил 13-летнего игрока до конца сезона за удар клюшкой по голове
Спортивный директор «Ростова» считает, что судья убил команду в матче с «Уралом»
Пушков ответил пословицей на угрозы Борреля в адрес России
Лавров заявил о принятии странами СНГ нового состава РФ
В России опровергли планы по передаче ядерного вооружения Белоруссии
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свентек переиграла Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Сан-Диего

Свентек о матче с Пегулой: «Это станет хорошим тестом для меня»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости