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Свентек обыграла Уотсон в первом раунде турнира в Истборне и сыграет с Касаткиной

20:56
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Польская теннисистка Ига Свентек победила британку Хизер Уотсон (6:3, 6:7 (4:7), 7:5) в первом раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания).

Матч продолжался два часа и 44 минуты. Следующей соперницей Свентек станет россиянка Дарья Касаткина.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Viking International Eastbourne

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша, 4) — Хизер Уотсон (Великобритания, WC) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:5

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