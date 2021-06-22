Свентек обыграла Уотсон в первом раунде турнира в Истборне и сыграет с Касаткиной
20:56
Польская теннисистка Ига Свентек победила британку Хизер Уотсон (6:3, 6:7 (4:7), 7:5) в первом раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания).
Матч продолжался два часа и 44 минуты. Следующей соперницей Свентек станет россиянка Дарья Касаткина.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Viking International Eastbourne
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Ига Свентек (Польша, 4) — Хизер Уотсон (Великобритания, WC) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:5
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