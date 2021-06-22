Касаткина вышла во второй круг турнира в Истборне на отказе Звонаревой
Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг соревнований в Истборне. Она победила соотечественницу Веру Звонареву.
Звонарева была вынуждена отказаться от продолжения борьбы во втором сете при счете 2:2.
Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время 24-летняя Касаткина выполнила три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 36-летняя Звонарева ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала два брейка.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Viking International Eastbourne
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия) — Вера Звонарева (Россия, Q) — 7:5, 2:2 отказ 2-го игрока
Онс Жабер (Тунис) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:3, 7:6 (7:4)
Шелби Роджерс (США, LL) — Кики Бертенс (Голландия) — 6:1, 7:5
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