Звонарева снялась с матча с Касаткиной после неудачного падения
21:03
Российская теннисистка Вера Звонарева снялась с матча первого круга на турнире категории в Истбурне, в котором встречалась с соотечественницей Дарьей Касаткиной.
Касаткина в упорной борьбе взяла первый сет со счетом 7:5. Во второй партии при счете 2:2 Звонарева решила завершить выступление, незадолго до этого она поскользнулась на траве и неудачно упала.
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