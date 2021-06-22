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Звонарева снялась с матча с Касаткиной после неудачного падения

21:03
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Российская теннисистка Вера Звонарева снялась с матча первого круга на турнире категории в Истбурне, в котором встречалась с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Касаткина в упорной борьбе взяла первый сет со счетом 7:5. Во второй партии при счете 2:2 Звонарева решила завершить выступление, незадолго до этого она поскользнулась на траве и неудачно упала.

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Иван Шитик все материалы автора
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