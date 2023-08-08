Стивенс переиграла Остапенко на турнире в Монреале
Американская теннисистка Слоан Стивенс одержала победу в первом круге турнира в Монреале. В двух сетах она переиграла Ангелину Калинину из Украины — 6:4, 7:6 (7:2).
Также во второй круг пробились американка Дженнифер Брэди, переигравшая Елену Остапенко, и британка Кэти Бултер, выигравшая у Ребекки Марино.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дженнифер Брэди (США) — Елена Остапенко (Латвия) — 7:6 (9:7), 0:6, 7:6 (10:8)
Слоан Стивенс (США) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:4, 7:6 (7:2)
Кэти Бултер (Великобритания, Q) — Ребекка Марино (Канада, WC) — 6:3, 6:1
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