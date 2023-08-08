Винус Уильямс заявила, что не собирается становиться тренером по окончании карьеры

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс призналась, что не хотела бы стать теннисным тренером после завершения карьеры.

«Я не хочу быть тренером по теннису на полную ставку, потому что я так много времени уделяла этому виду спорта, и очень важно изучать другие вещи в жизни. Но я бы с удовольствием давала советы всем желающим и проводила время на корте с молодежью», — приводит слова Винус Tennis Up To Date.

Кроме того, 43-летняя спортсменка посоветовала всем иметь запасной план на случай, если с теннисом не сложится.

«Я была ботаником. Я любила школу, не хотела ее бросать, а когда перешла в старшие классы, то подумала: «Хотела бы я остаться там». Самое главное — ты не знаешь, каким будет твое будущее, поэтому у тебя должен быть запасной план», — сказала Уильямс.

Винус — пятикратная победительница Уимблдона и двукратная победительница Открытого чемпионата США в одиночном разряде, четырехкратная олимпийская чемпионка (один раз — в одиночном разряде, три — в парном), победительница Итогового турнира 2008 года и 71 турнира WTA (49 — в одиночном разряде). Также она обладательница «карьерного» Золотого шлема в женском парном разряде.