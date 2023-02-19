Стало известно имя нового тренера россиянки Касаткиной

Стало известно имя нового тренера российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

Как сообщает «Чемпионат», россиянка работает с итальянским специалистом Флавио Чиполлой.

39-летний Чиполла является чемпионом пяти челленджеров, победителем одного турнира на уровне ATP в парном разряде.

18 февраля Касаткина сообщила, что прекратила сотрудничество с испанским тренером Карлосом Мартинесом, под руководством которого она тренировалась с июня 2019 года.