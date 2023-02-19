Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:45

Стало известно имя нового тренера россиянки Касаткиной

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Стало известно имя нового тренера российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

Как сообщает «Чемпионат», россиянка работает с итальянским специалистом Флавио Чиполлой.

39-летний Чиполла является чемпионом пяти челленджеров, победителем одного турнира на уровне ATP в парном разряде.

18 февраля Касаткина сообщила, что прекратила сотрудничество с испанским тренером Карлосом Мартинесом, под руководством которого она тренировалась с июня 2019 года.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5002703-stalo-izvestno-imya-novogo-trenera-dari-kasatkinoj.html
Теннис
Дарья Касаткина
1
0
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крейчикова сыграет с Касаткиной во втором круге турнира в Дубае
Новости
RSS RSS
Все новости