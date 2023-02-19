Крейчикова сыграет с Касаткиной во втором круге турнира в Дубае
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла во второй круг турнира WTA в Дубае.
В первом круге она победила румынку Ирину-Камелию Бегу в двух сетах — 6:4, 6:2.
Соперницей Крейчиковой во втором круге станет россиянка Дарья Касаткина.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Барбора Крейчикова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:4, 6:2
Мария Боузкова (Чехия) — София Кенин (США, WC) — 6:1, 6:1
Мэдисон Кис (США) — Ясмин Паолини (Италия, Q) — 6:1, 6:1
Петра Квитова (Чехия, 12) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:2, 6:1
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 6:1
Даяна Ястремская (Украина, Q) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 6:3
Новости