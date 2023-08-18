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Сегодня, 07:33

Соболенко: «Очень счастлива после победы над таким сильным соперником, как Даша»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Арина Соболенко.
Фото USA Today Sports

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в матче третьего круга турнира в Цинциннати.

«Я просто надеялась, что дождя больше не будет, и мы сможем доиграть матч. Закончила эту встречу победой над таким сильным соперником, как Даша, так что просто очень счастлива сейчас», — приводит пресс-служба WTA слова Соболенко.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Игру несколько раз прерывали из-за дождя. Следующей соперницей белоруски будет Онс Жабер из Туниса.

Дарья Касаткина. Касаткина проиграла Соболенко под гимн США и диско. Цирк в Цинциннати
Теннис
Арина Соболенко
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