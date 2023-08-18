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Сегодня, 08:12

Жабер призналась, что ее вдохновляют Свентек, Рыбакина и Соболенко

Алина Савинова
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Тунисская теннисистка Онс Жабер на шоу «Warm & Fuzzy» рассказала, что первая ракетка мира Ига Свентек ассоциируется у нее с книгами.

«Первое, что приходит на ум, [когда вижу книги]? Ига [Свентек]! Она без ума от книг. Я прям вижу, как она сидит там и читает», — заявил Жабер.

Также она ответила на вопрос, все ли игроки все время думают о своих самых серьезных соперниках.

«Лично я — нет. Просто я ее фанат, как и Елены [Рыбакиной], а также Арины [Соболенко]. Они меня очень вдохновляют», — добавила теннисистка.

28-летняя Жабер является финалисткой трех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, а также победительницей четырех турниров WTA в одиночном разряде.

Теннис
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
Ига Свентек
Онс Жабер
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