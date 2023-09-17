Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 21:37

Соболенко в шутку ответила на вопрос фаната: «Я бы хотела найти всех моих хейтеров и напугать их»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко ответила на вопрос подписчика, что бы она сделала в первую очередь, если бы на один день стала невидимой.

«Я бы хотела найти всех моих хейтеров и напугать их. Возможно, мне понадобилось бы больше времени, чем один день», — написала теннисистка в соцсетях.

25-летняя Соболенко является победительницей одного турнира «Большого шлема в одиночном разряде» (Открытый чемпионат Австралии-2023) и двух — в парном (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии-2021). Также на ее счету 19 побед на турнирах WTA. После US Open-2023 белоруска стала первой ракеткой мира.

Теннис
Арина Соболенко
0
Читайте также
Елизавета Туктамышева: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Хохлов покидает «Сочи». Южане после Федотова никак не угадают с тренером
На Украине сообщили о смерти экс-главы Херсонской администрации Лагуты
Друг рассказал о тяжелой болезни скончавшегося режиссера Хвана
Синоптик спрогнозировал жару в Центральной России на следующей неделе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крейчикова — о победе в Сан-Диего: «Приехала сюда в надежде выиграть хотя бы один матч»
Новости
RSS RSS
Все новости