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Сегодня, 00:27

Калинина вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре

Сергей Разин
корреспондент
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина в первом круге турнира в Гвадалахаре обыграла американку Грэйс Мин со счетом 6:2, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. На счету 26-летней украинки 2 эйса, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге Калинина встретится с победительницей матча София Кенин (США) — Кэрол Чжао (Канада).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелина Калинина (Украина, 12) — Грэйс Мин (США, Q) — 6:2, 6:0

Ангелина Калинина
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