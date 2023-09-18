Калинина вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре
Украинская теннисистка Ангелина Калинина в первом круге турнира в Гвадалахаре обыграла американку Грэйс Мин со счетом 6:2, 6:0.
Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. На счету 26-летней украинки 2 эйса, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Во втором круге Калинина встретится с победительницей матча София Кенин (США) — Кэрол Чжао (Канада).
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ангелина Калинина (Украина, 12) — Грэйс Мин (США, Q) — 6:2, 6:0
Новости