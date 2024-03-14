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14 марта, 11:01

Соболенко не стала говорить о турнирных целях на сезон

Виктория Кравченко
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко после поражения от 23-й ракетки мира Эммы Наварро отказалась назвать турнирные цели на этот сезон.

Белоруска проиграла американской теннисистке в матче 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США) со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

— Есть конкретные турниры, которых вы ждете?

— Не хочу об этом говорить, потому что, как только ты что-то говоришь, это не сбывается. Я верю в это дерьмо. Почему я все время ругаюсь? Господи Иисусе, — сказала Соболенко после матча.

В прошлом году Соболенко дошла до финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

Арина Соболенко
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