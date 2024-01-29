Соболенко лидирует в чемпионской гонке WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко лидирует в чемпионской гонке WTA, сообщается на официальном сайте организации.

27 января 25-летняя белоруска во второй раз подряд стала победительницей Australian Open. Ее соперница по финалу китаянка Чжэн Циньвэнь идет второй в гонке.

Россиянка Анна Калинская занимает 10-е место в чемпионской гонке, на 11-й строчке Дарья Касаткина.

Чемпионская гонка WTA, 29 января:

1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 2325;

2. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1375;

3. Коко Гауфф (США) — 1030;

4. Даяна Ястремская (Украина) — 845;

5. Елена Остапенко (Латвия) — 738;

6. Елена Рыбакина (Казахстан) — 678;

7. Ига Свентек (Польша) — 630;

8. Линда Носкова (Чехия) — 625;

9. Марта Костюк (Украина) — 570;

10. Анна Калинская (Россия) — 547...

11. Дарья Касаткина (Россия) — 503...

16. Мирра Андреева (Россия) — 348...

20. Мария Тимофеева (Россия) — 280...

25. Екатерина Александрова (Россия) — 206.