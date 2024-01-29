Соболенко лидирует в чемпионской гонке WTA
Белорусская теннисистка Арина Соболенко лидирует в чемпионской гонке WTA, сообщается на официальном сайте организации.
27 января 25-летняя белоруска во второй раз подряд стала победительницей Australian Open. Ее соперница по финалу китаянка Чжэн Циньвэнь идет второй в гонке.
Россиянка Анна Калинская занимает 10-е место в чемпионской гонке, на 11-й строчке Дарья Касаткина.
Чемпионская гонка WTA, 29 января:
1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 2325;
2. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1375;
3. Коко Гауфф (США) — 1030;
4. Даяна Ястремская (Украина) — 845;
5. Елена Остапенко (Латвия) — 738;
6. Елена Рыбакина (Казахстан) — 678;
7. Ига Свентек (Польша) — 630;
8. Линда Носкова (Чехия) — 625;
9. Марта Костюк (Украина) — 570;
10. Анна Калинская (Россия) — 547...
11. Дарья Касаткина (Россия) — 503...
16. Мирра Андреева (Россия) — 348...
20. Мария Тимофеева (Россия) — 280...
25. Екатерина Александрова (Россия) — 206.