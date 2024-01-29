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Сегодня, 09:43

Медведев идет вторым в Чемпионской гонке ATP

Алина Савинова
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную таблицу Чемпионской гонки.

Лидером является итальянец Янник Синнер, которому прибавили 2000 очков за победу на Australian Open-2024.

Россиянин Даниил Медведев получил 1300 очков и располагается на второй строчке. Он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где уступил итальянскому теннисисту. Еще один представитель России Андрей Рублев занимает пятое место в Чемпионской гонке — ему добавили 500 очков.

У первой ракетки мира серба Новака Джоковича четвертая позиция, у испанца Карлоса Алькараса — девятая.

Арина Соболенко. Соболенко лидирует в чемпионской гонке WTA

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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