Медведев идет вторым в Чемпионской гонке ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную таблицу Чемпионской гонки.

Лидером является итальянец Янник Синнер, которому прибавили 2000 очков за победу на Australian Open-2024.

Россиянин Даниил Медведев получил 1300 очков и располагается на второй строчке. Он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где уступил итальянскому теннисисту. Еще один представитель России Андрей Рублев занимает пятое место в Чемпионской гонке — ему добавили 500 очков.

У первой ракетки мира серба Новака Джоковича четвертая позиция, у испанца Карлоса Алькараса — девятая.