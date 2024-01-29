Калинская поднялась на 37 строчек в обновленном рейтинге WTA

Российская теннисистка Анна Калинская поднялась на 37 позиций в обновленном рейтинге WTA.

Спортсменка, дошедшая до четвертьфинала Australian Open, теперь занимает 38-е место.

Лидером рейтинга WTA остается Ига Свентек, победитель Australian Open Арина Соболенко из Белоруссии идет на второй строчке. Елена Рыбакина из Казахстана, занимавшая третье место, опустилась на пятую позицию. Теперь на третьем месте американка Коко Гауфф, четвертой идет ее соотечественница Джессика Пегула.

Лучшей из россиянок в рейтинге является Дарья Касаткина, которая занимает 14-ю позицию.

В топ-100 рейтинга вошла россиянка Мария Тимофеева, которая поднялась со 170-й на 100-ю строчку.

Рейтинг WTA, версия от 29 января:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9770 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8905;

3 (4). Кори Гауфф (США) — 7200;

4 (5). Джессика Пегула (США) — 5705;

5 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5688;

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4076;

7 (15). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3950;

8 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3846;

9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3710;

10 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3520;

14 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 2838;

15 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2700...

16 (17). Вероника Кудерметова (Россия) — 2495...

21 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2095...

27 (29). Анастасия Потапова (Россия) — 1634...

35 (47). Мирра Андреева (Россия) — 1408...

38 (75). Анна Калинская (Россия) — 1343...

42 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1178...

50 (57). Анна Блинкова (Россия) — 1192...

62 (74). Элина Аванесян (Россия) — 1049...

84 (90). Камилла Рахимова (Россия) — 853...

100 (170). Мария Тимофеева (Россия) — 730