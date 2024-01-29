Рахимова не смогла выйти во второй круг турнира в Хуахине
Российская теннисистка Камилла Рахимова в первом круге турнира в Хуахине (Таиланд) уступила японке Нао Хибино со счетом 6:7 (4:7), 0:6.
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На счету 22-летней россиянки 3 эйса, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
Во втором круге Хибино встретится с победительницей матча Ван Синьюй (Китай) — Эмина Бектас (США).
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Thailand Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Нао Хибино (Япония) — Камилла Рахимова (Россия) — 7:6 (7:4), 6:0
Далма Галфи (Венгрия, Q) — Айла Томлянович (Австралия, WC) — 6:3, 6:0
Ван Сиюй (Китай, 5) — Ван Цян (Китай) — 6:1, 6:1
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