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Сегодня, 11:46

Рахимова не смогла выйти во второй круг турнира в Хуахине

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Камилла Рахимова в первом круге турнира в Хуахине (Таиланд) уступила японке Нао Хибино со счетом 6:7 (4:7), 0:6.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На счету 22-летней россиянки 3 эйса, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Хибино встретится с победительницей матча Ван Синьюй (Китай) — Эмина Бектас (США).

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Нао Хибино (Япония) — Камилла Рахимова (Россия) — 7:6 (7:4), 6:0

Далма Галфи (Венгрия, Q) — Айла Томлянович (Австралия, WC) — 6:3, 6:0

Ван Сиюй (Китай, 5) — Ван Цян (Китай) — 6:1, 6:1

Камилла Рахимова
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