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Шарапова вошла в рейтинг богатейших женщин США, которые заработали свое состояние сами

18:42
Мария Шарапова. Фото AFP
Мария Шарапова. Фото AFP
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Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в список богатейших женщин США, которые самостоятельно заработали свои состояние.

Список составила американская версия журнала Forbes. Шарапова попала в рейтинг впервые.

Она расположилась на 87-м месте, ее состояние оценивается в 200 миллионов долларов. Журнал отмечает, что Шарапова заработала 39 миллионов долларов в качестве призовых на теннисных турнирах. Остальные деньги она получила за счет рекламных контрактов и участия в бизнесе.

В рейтинге Шарапова расположилась недалеко от своей бывшей соперницы Серены Уильямс, которая оказалась на 83-й позиции с состоянием 225 миллионов.

На первом месте в рейтинге богатейших женщин США — соосновательница компании ABC Supply Диана Хендрикс, удерживающая лидерство третий год подряд. Состояние Хендрикс оценивается журналом в 8 миллиардов долларов.

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