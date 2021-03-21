Серена Уильямс снялась с турнира в Майами
23:13
Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с турнира серии WTA 1000 в Майами, сообщает Tennis.com. Турнир пройдет с 23 марта по 3 апреля.
«Майами — особенный для меня турнир, потому что это мой дом. Грустно, что я не смогу увидеться с невероятными болельщиками в этом году, но я с нетерпением жду скорого возвращения», — отметила американка.
Причиной стала недавно перенесенная стоматологическая операция.
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