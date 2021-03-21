Серена Уильямс снялась с турнира в Майами

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с турнира серии WTA 1000 в Майами, сообщает Tennis.com. Турнир пройдет с 23 марта по 3 апреля.

«Майами — особенный для меня турнир, потому что это мой дом. Грустно, что я не смогу увидеться с невероятными болельщиками в этом году, но я с нетерпением жду скорого возвращения», — отметила американка.

Причиной стала недавно перенесенная стоматологическая операция.