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Серена Уильямс снялась с турнира в Майами

23:13
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Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с турнира серии WTA 1000 в Майами, сообщает Tennis.com. Турнир пройдет с 23 марта по 3 апреля.

«Майами — особенный для меня турнир, потому что это мой дом. Грустно, что я не смогу увидеться с невероятными болельщиками в этом году, но я с нетерпением жду скорого возвращения», — отметила американка.

Причиной стала недавно перенесенная стоматологическая операция.

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