Тарпищев назвал отличным достижением победу Касаткиной на турнире в Санкт-Петербурге
19:38
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Дарьи Касаткиной на турнире WTA в Санкт-Петербурге.
21 марта 23-летняя россиянка выиграла в финале турнира у Маргариты Гаспарян.
«Похоже, что психологические проблемы Даши ушли на второй план — это очень радует, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Касаткина преодолела глубокий кризис, в котором она долгое время пребывала. Но теперь надо наращивать технико-тактические составляющие, увеличивать скорость полета мяча и скорость подачи. Но победа в Санкт-Петербурге — это отличное достижение. Обидно за Гаспарян, которая вся в травмах и в очередной раз обидно снялась с турнира, тем более по ходу финала».
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