Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:05

Самсонова снялась с турнира в Хертогенбосе во время матча четвертьфинала

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Теннисистка Людмила Самсонова
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Людмила Самсонова снялась из-за травмы с турнира в нидерландском Хертогенбосе во время второго сета четвертьфинала против белоруски Александры Соснович (6:7 (4:7), 1:3 отказ 2-го игрока).

Продолжительность встречи составила 1 час и 40 минут. 24-летняя россиянка выполнила три подачи навылет при 10 двойных ошибках. У Соснович — две подачи навылет и три двойных ошибки.

В полуфинале турнира WTA-250 29-летняя Соснович сыграет с победителем в противостоянии Эмина Бектас (США, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 4).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава. Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александра Соснович (Белоруссия, 7) — Людмила Самсонова (Россия, 2) — 7:6 (7:4), 3:1 отказ 2-го игрока

Теннис
Людмила Самсонова
0
Читайте также
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков считает Самсонову и Кудерметову фаворитами турнира в Нидерландах
Новости
RSS RSS
Все новости