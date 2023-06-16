Павлюченкова сообщила, что пропустит травяной сезон. Она не получила wild card

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в социальной сети сообщила, что пропустит травяные турниры в этом сезоне.

«Всем привет, хочу объявить, что пропущу травяной сезон в этом году. К сожалению, после девятимесячного перерыва в прошлом году я не могу участвовать в некоторых турнирах по своему рейтингу, также я не получила wild card на травяные турниры, на которых надеялась сыграть. Кроме того, я уже дважды использовала защищенный рейтинг на «Больших шлемах» — на Australian Open и на «Ролан Гаррос», поэтому не смогу принять участие в «Уимблдоне», — написала Павлюченкова.

Спортсменка сообщила, что собирается сосредоточиться на июльских грунтовых турнирах и подготовке к оставшейся части сезона. Также Павлюченкова поблагодарила болельщиков за поддержку.

Теннисистка пропустила почти весь прошлый сезон из-за травмы колена.

31-летняя Павлюченкова занимает 115-е место в рейтинге WTA. Она является победительницей Олимпийских игр (2020) в миксте, финалисткой одного турнира Большого шлема в одиночном разряде, победительницей 18 турниров WTA (12 — в одиночном разряде), обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021) и трехкратной финалисткой Кубка Федерации в составе сборной России.