Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:06

Павлюченкова сообщила, что пропустит травяной сезон. Она не получила wild card

Павлюченкова пропустит травяной сезон из-за отсутствия приглашений
Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в социальной сети сообщила, что пропустит травяные турниры в этом сезоне.

«Всем привет, хочу объявить, что пропущу травяной сезон в этом году. К сожалению, после девятимесячного перерыва в прошлом году я не могу участвовать в некоторых турнирах по своему рейтингу, также я не получила wild card на травяные турниры, на которых надеялась сыграть. Кроме того, я уже дважды использовала защищенный рейтинг на «Больших шлемах» — на Australian Open и на «Ролан Гаррос», поэтому не смогу принять участие в «Уимблдоне», — написала Павлюченкова.

Спортсменка сообщила, что собирается сосредоточиться на июльских грунтовых турнирах и подготовке к оставшейся части сезона. Также Павлюченкова поблагодарила болельщиков за поддержку.

Теннисистка пропустила почти весь прошлый сезон из-за травмы колена.

31-летняя Павлюченкова занимает 115-е место в рейтинге WTA. Она является победительницей Олимпийских игр (2020) в миксте, финалисткой одного турнира Большого шлема в одиночном разряде, победительницей 18 турниров WTA (12 — в одиночном разряде), обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021) и трехкратной финалисткой Кубка Федерации в составе сборной России.

Анастасия Павлюченкова. «Сейчас требую от себя больше, чем когда-либо». Павлюченкова — об историческом выступлении на «Ролан Гаррос»
Теннис
Анастасия Павлюченкова
1
0
Читайте также
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самсонова снялась с турнира в Хертогенбосе во время матча четвертьфинала

Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Хертогенбосе
Новости
RSS RSS
Все новости