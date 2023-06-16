Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 10:57

Чесноков считает Самсонову и Кудерметову фаворитами турнира в Нидерландах

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что россиянки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова являются главными претендентками на победу в турнире WTA в нидерландском Хертогенбосе.

«Я считаю Кудерметову и Самсонову главными фаворитами этого турнира, — цитирует ТАСС Чеснокова. — Недавно прошла грунтовая часть сезона, и обе девушки там чувствуют себя не вполне уверенно, потому что их игра больше подходит под быстрые корты. И Самсонова, и Кудерметова умеют здорово играть на траве. Я думаю, они спокойно пройдут четвертьфинал и могут потом встретиться друг с другом в финале».

В четвертьфинале турнира Самсонова встретится с Александрой Соснович из Белоруссии. Кудерметова в 1/4 финала сыграет со швейцарской теннисисткой Селин Наеф.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
0
Читайте также
«Пусть твоя семья умрет от рака». Соболенко рассказала о травле из-за политики
Звезды гольфа поделили саудовские миллиарды. Эти деньги в США называют кровавыми
Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наемник оставил перед смертью загадочное послание
Строительный кран с рабочим внутри упал на автомобили в Новосибирске
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова сыграет с Наеф в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе
Новости
RSS RSS
Все новости