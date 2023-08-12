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Самсонова — о победе над Бенчич: «Я прекрасно себя чувствовала на корте»

Мария Гусева
Корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (6:4, 6:4) в четвертьфинале турнира в Монреале (Канада).

«Действительно долгий день, у меня сейчас просто нет слов. Но я была рада тому, как сегодня распорядилась своей энергией, — цитирует пресс-служба WTA Самсонову. — Я прекрасно себя чувствовала на корте».

В полуфинале Самсонова встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Теннис
Белинда Бенчич
Людмила Самсонова
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Самсонова обыграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Монреале
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