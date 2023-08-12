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Сегодня, 09:54

Касаткина проиграла Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Монреале

Мария Гусева
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Монреале (Канада).

В четвертьфинале 26-летняя спортсменка проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной — 7:5, 5:7, 6:7 (8:10).

Матч продолжался 3 часа 30 минут. Касаткина ни разу не подала на вылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 10 брейк-пойнтов из 21. На счету Рыбакиной 7 эйсов, 7 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 24.

В полуфинале турнира Рыбакина сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Дарья Касаткина (Россия, 10) — 5:7, 7:5, 7:6 (10:8)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/rogers/2023/
Теннис
Дарья Касаткина
Елена Рыбакина
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