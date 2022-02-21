Самсонова проиграла Корне на старте турнира в Дохе
Российская теннисистка Людмила Самсонова прекратила борьбу на турнире WTA в Дохе (Катар).
В первом раунде ее обыграла француженка Ализе Корне (3:6, 6:4, 7:5). Матч продолжался два часа и 27 минут.
Следующей соперницей Корне станет белоруска Арина Соболенко.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 2 331 698 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ализе Корне (Франция, WC) — Людмила Самсонова (Россия) — 3:6, 6:4, 7:5
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