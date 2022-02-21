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Сегодня, 00:59

Самсонова проиграла Корне на старте турнира в Дохе

Евгений Петров
Корреспондент

Российская теннисистка Людмила Самсонова прекратила борьбу на турнире WTA в Дохе (Катар).

В первом раунде ее обыграла француженка Ализе Корне (3:6, 6:4, 7:5). Матч продолжался два часа и 27 минут.

Следующей соперницей Корне станет белоруска Арина Соболенко.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ализе Корне (Франция, WC) — Людмила Самсонова (Россия) — 3:6, 6:4, 7:5

Теннис
Корне Ализе
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