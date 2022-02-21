Гарсия обыграла Халеп в первом раунде турнира в Дохе
Французская теннисистка Каролин Гарсия победила румынку Симону Халеп (6:4, 6:3) в матче первого раунда турнира WTA в Дохе (Катар).
Следующей соперницей француженки станет победительница пары Шелби Роджерс (США) — Кори Гауфф (США, 14).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 2 331 698 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Каролин Гарсия (Франция, WC) — Симона Халеп (Румыния) — 6:4, 6:3
Магда Линетт (Польша) — Элисон Риске (США) — 2:6, 7:6 (7:5), 6:1
Виктория Голубич (Швейцария) — Андреа Петкович (Германия, Q) — 6:4, 6:4
Елена Остапенко (Латвия, 15) — Осеан Доден (Франция, Q) — 6:4, 6:2
Новости