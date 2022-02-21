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Сегодня, 18:06

Гарсия обыграла Халеп в первом раунде турнира в Дохе

Евгений Петров
Корреспондент

Французская теннисистка Каролин Гарсия победила румынку Симону Халеп (6:4, 6:3) в матче первого раунда турнира WTA в Дохе (Катар).

Следующей соперницей француженки станет победительница пары Шелби Роджерс (США) — Кори Гауфф (США, 14).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Каролин Гарсия (Франция, WC) — Симона Халеп (Румыния) — 6:4, 6:3

Магда Линетт (Польша) — Элисон Риске (США) — 2:6, 7:6 (7:5), 6:1

Виктория Голубич (Швейцария) — Андреа Петкович (Германия, Q) — 6:4, 6:4

Елена Остапенко (Латвия, 15) — Осеан Доден (Франция, Q) — 6:4, 6:2

Каролин Гарсия
Симона Халеп
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