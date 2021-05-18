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Самсонова пробилась во второй раунд турнира в Парме

19:39
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй раунд турнира WTA в Парме (Италия). В матче первого круга она победила итальянку Джулию Гатто-Монтиконе (6:2, 6:2).

Матч продолжался один час и 16 минут. В следующем раунде россиянка сыграет с хорваткой Петрой Мартич.

Парма (Италия)

Турнир WTA Emilia-Romagna Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, LL) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия, WC) — 6:2, 6:2

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