Самсонова пробилась во второй раунд турнира в Парме
19:39
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй раунд турнира WTA в Парме (Италия). В матче первого круга она победила итальянку Джулию Гатто-Монтиконе (6:2, 6:2).
Матч продолжался один час и 16 минут. В следующем раунде россиянка сыграет с хорваткой Петрой Мартич.
Парма (Италия)
Турнир WTA Emilia-Romagna Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, LL) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия, WC) — 6:2, 6:2
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