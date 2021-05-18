Серена Уильямс проиграла Синяковой во втором раунде турнира в Парме

Чешская теннисистка Катержина Синякова обыграла американку Серену Уильямс (7:6, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Парме (Италия). Серена была посеяна на турнире под первым номером.

Матч продолжался один час и 38 минут. В следующем раунде Синякова сыграет с победительницей пары Анна-Лена Фридзам (Германия) — Каролин Гарсия (Франция).

Парма (Италия)

Турнир WTA Emilia-Romagna Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Катержина Синякова (Чехия) — Серена Уильямс (США, 1, WC) — 7:6 (7:4), 6:2