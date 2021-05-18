Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Серена Уильямс проиграла Синяковой во втором раунде турнира в Парме

18:56
Серена Уильямс. Фото AFP
Серена Уильямс. Фото AFP
Теги:

Чешская теннисистка Катержина Синякова обыграла американку Серену Уильямс (7:6, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Парме (Италия). Серена была посеяна на турнире под первым номером.

Матч продолжался один час и 38 минут. В следующем раунде Синякова сыграет с победительницей пары Анна-Лена Фридзам (Германия) — Каролин Гарсия (Франция).

Парма (Италия)

Турнир WTA Emilia-Romagna Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Катержина Синякова (Чехия) — Серена Уильямс (США, 1, WC) — 7:6 (7:4), 6:2

Читайте также

Предстоящий ЧМ — уже очень проблемный: нет звезд, заболела целая команда, а тренер британцев решил остаться дома
Грузовик насмерть задавил солдата-срочника в Алабино
Заговоры на учебный год: на отличные оценки и хорошую учебу
Супермодель Наоми Кэмпбелл родила первенца в 50 лет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд