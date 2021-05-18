Серена Уильямс проиграла Синяковой во втором раунде турнира в Парме
18:56
Чешская теннисистка Катержина Синякова обыграла американку Серену Уильямс (7:6, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Парме (Италия). Серена была посеяна на турнире под первым номером.
Матч продолжался один час и 38 минут. В следующем раунде Синякова сыграет с победительницей пары Анна-Лена Фридзам (Германия) — Каролин Гарсия (Франция).
Парма (Италия)
Турнир WTA Emilia-Romagna Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Катержина Синякова (Чехия) — Серена Уильямс (США, 1, WC) — 7:6 (7:4), 6:2
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