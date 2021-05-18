Звонарева и Бабош вышли во второй раунд парного турнира в Белграде

Российская теннисистка Вера Звонарева и венгерка Тимеа Бабош пробились во второй раунд турнира WTA в Белграде (Швеция) в парном разряде.

В первом раунде они обыграли дуэт Кристина Букша/Ребекка Петерсон (Испания/Швеция) — 6:2, 6:2. Матч продолжался 53 минуты.

Белград (Сербия)

Турнир WTA Serbia Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Тимеа Бабош/Вера Звонарева (Венгрия/Россия, 2) — Кристина Букша/Ребекка Петерсон (Испания/Швеция) — 6:2, 6:2