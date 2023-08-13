В ночь на 14 августа российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с американкой Джессикой Пегулой в финале турнира в Монреале (Канада). Их встреча начнется в 00.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния Пегула — Самсонова. Смотреть видеотрансляцию игры можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

Ранее, 13 августа, 24-летняя Самсонова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира WTA-1000 в Канаде — 1:6, 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 44 минуты.

29-летняя Пегула — третья ракетка мира и победительница 9 турниров WTA. Самсонова — 18-я ракетка мира, на ее счету пять побед в турнирах WTA.

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