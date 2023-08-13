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Сегодня, 23:21

Самсонова впервые в карьере вышла в финал турнира WTA-1000

Руслан Минаев
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Людмила Самсонова.
Фото USA Today Sports

Россиянка Людмила Самсонова обыграла представительцу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира в Монреале (Канада) — 1:6, 6:1, 6:2.

Для 24-летней теннисистки это первый выход в финал турнира WTA-1000 в карьере и 6-й финал в WTA.

Ранее она побеждала в решающих матчах за титул — в Берлине-2021 (победила Белинду Бенчич со счетом 1:6, 6:1, 6:3), в Вашингтоне-2022 (победила Кайю Канепи — 4:6, 6:3, 6:3), в Кливленде-2022 (победила Александру Соснович — 6:1, 6:3) и Токио-2022 (победила Чжэн Циньвэнь — 7:5, 7:5).

В финале Монреаля-2023 18-я ракетка мира Самсонова сыграет с 3-й ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Теннис
Людмила Самсонова
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