Самсонова впервые в карьере вышла в финал турнира WTA-1000

Россиянка Людмила Самсонова обыграла представительцу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира в Монреале (Канада) — 1:6, 6:1, 6:2.

Для 24-летней теннисистки это первый выход в финал турнира WTA-1000 в карьере и 6-й финал в WTA.

Ранее она побеждала в решающих матчах за титул — в Берлине-2021 (победила Белинду Бенчич со счетом 1:6, 6:1, 6:3), в Вашингтоне-2022 (победила Кайю Канепи — 4:6, 6:3, 6:3), в Кливленде-2022 (победила Александру Соснович — 6:1, 6:3) и Токио-2022 (победила Чжэн Циньвэнь — 7:5, 7:5).

В финале Монреаля-2023 18-я ракетка мира Самсонова сыграет с 3-й ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.