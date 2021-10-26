Самсонова и Паолини провели на Монблане самый высотный матч в истории

Теннисистки Людмила Самсонова и Жасмин Паолини перед началом турнира в Курмайоре провели самый высотный матч в истории.

Спортсменки поднялись на канатной дороге на пик Пуант Эльбронер в горном массиве Монблан и сыграли на высоте 3466 метров.

Ранее рекорд принадлежал Роджеру Федереру и горнолыжнице Линдси Вонн. В 2014 году они сыграли на перевале Юнгфрауйох в Бернских Альпах на высоте 3454 метра.

26 октября Самсонова на турнире WTA сыграет со Стефани Вагнер, Паолини встретится с Мартиной ди Джузеппе.