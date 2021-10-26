Радукану: «Ко мне надо проявлять терпение. В последние недели я многое узнала о себе»
Радукану заявила, что не испытывает какого-либо давления
12:31
Британская теннисистка Эмма Радукану заявила, что не испытывает какого-либо давления, проиграв в первом матче после победы на US Open.
«Не думаю, что на меня кто-то давит. Мне кажется, что в отношении меня другие должны проявлять больше терпения. Я все та же, что и была. Сейчас у меня все тот же подход к игре. Я на самом деле получаю сейчас удовольствие от тенниса. За последние несколько недель я многое узнала о себе», — цитирует Эмму Радукану Eurosport.co.uk.
18-летняя теннисистка во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе проиграла Александре Саснович.
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