Потапова уступила Томлянович в первом круге турнира в Клуж-Напоке
25 октября, 23:50
Австралийская теннисистка Айла Томлянович победила россиянку Анастасию Потапову (6:2, 5:7, 7:5) в матче первого раунда турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).
Матч продолжался два часа и 29 минут. В во втором круге австралийка сыграет с победительницей пары Жаклин Кристьян (Румыния) — Кая Юван (Словения).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Айла Томлянович (Австралия, 5) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 5:7, 7:5
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