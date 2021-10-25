Потапова уступила Томлянович в первом круге турнира в Клуж-Напоке

Австралийская теннисистка Айла Томлянович победила россиянку Анастасию Потапову (6:2, 5:7, 7:5) в матче первого раунда турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).

Матч продолжался два часа и 29 минут. В во втором круге австралийка сыграет с победительницей пары Жаклин Кристьян (Румыния) — Кая Юван (Словения).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Айла Томлянович (Австралия, 5) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 5:7, 7:5