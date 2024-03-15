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15 марта, 07:04

Саккари сыграет с Гауфф в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она переиграла американку Эмму Наварро — 5:7, 6:2, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 56 минут. 28-летняя гречанка 2 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 13).

Следующей соперницей Саккари будет американка Коко Гауфф.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мария Саккари (Греция, 9) — Эмма Наварро (США, 23) — 5:7, 6:2, 6:4


Следующий соперник
Коко Гауфф (США, 3)

Теннис
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