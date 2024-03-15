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15 марта, 23:55

Шнайдер вышла в финал турнира в Чарльстоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Диана Шнайдер стала финалисткой турнира в Чарльстоне (США).

В полуфинале 19-летняя россиянка обыграла китаянку Ван Яфань — 3:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 32 минуты.

Шнайдер сделала 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

В финале турнира Шнайдер сыграет против итальянки Элизабетты Кочаретто.

Теннис
Диана Шнайдер
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