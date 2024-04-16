Рыбакина рассказала, как изменилась ее жизнь после победы на Уимблдоне-2022

Бывшая российская теннисистка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, в интервью «СЭ» объяснила, как изменилась ее жизнь после победы на Уимблдоне-2022 в одиночном разряде.

— Как изменилась ваша жизнь после победы на Уимблдоне — и в теннисе, и за его пределами? Стало легче или сложнее? Были ли вы морально готовы к такому успеху?

— Жизнь изменилась не только после Уимблдона, но и за весь последующий год, когда я выиграла много турниров и поднялась в топ-10. Но цели остались те же. Конечно, меня больше узнают, но со временем я к этому привыкла и стараюсь, как и прежде, фокусироваться на матчах.

— Встали ли после Уимблдона в очередь спонсоры? Приходится ли вести себя как-то по-другому, быть аккуратнее в словах?

— Внимания, конечно, больше, но не скажу, что изменилось очень многое. Да, спонсоры стали более заинтересованы — в том году заключила пару контрактов. Так что сейчас (с финансированием. — Прим. И.Р.) все стабильно.

— По одному турниру «Большого шлема» выиграли достаточно большое количество теннисисток, а два — это уже следующий уровень, таких единицы. Насколько это важно для вас и стало ли в связи с этим моральным ударом поражение от Арины Соболенко в финале Australian Open?

— Не сказала бы, чтобы это был удар. Конечно, хочется всегда выигрывать, но дойти до финала такого турнира тоже очень непросто. Она тогда очень хорошо отыграла этот матч, поэтому сожалеть не о чем. Конечно, цель выиграть еще «Большие шлемы» передо мной стоит, — рассказала Рыбакина «СЭ».

В финальном матче Уимблдона-2022 Рыбакина одержала победу над представительницей Туниса Онс Жабер — 3:6, 6:2, 6:2.

На данный момент 24-летняя спортсменка занимает 4-е место в рейтинге WTA, имея в своем активе 5848 очков.