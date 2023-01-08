Самсонова заявила, что попадание в топ-20 рейтинга WTA стало для нее неожиданным

Российская теннисистка Людмила Самсонова заявила, что попадание в первую двадцатку мирового рейтинга стало для нее неожиданностью.

«Этот год был непростой, первая половина сезона была сложной, вторая половина сезона и особенно концовка была хорошей. Мы много работали над моей игрой. Я также довольна своим местом в рейтинге, так как в июле боролась за попадание в основную сетку Больших шлемов. В завершающей стадии сезона я сыграла хорошо и смогла попасть в топ-20, это для меня самой было неожиданностью», — сказала Самсонова ТАСС.

24-летняя Самсонова занимает 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету четыре титула под эгидой организации, три из которых она выиграла в 2022 году.