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Сегодня, 17:18

Гауфф о победе в Окленде: «Первый титул на харде с тех пор, как мне было 15 лет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Седьмая ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала победу на турнире в Окленде.

18-летняя американка в финале обыграла испанку Ребеку Машарову (6:1, 6:1).

«Несмотря на дождь, прекрасная неделя. Лучшего начала сезона и не придумаешь. Первый титул на харде с тех пор, как мне было 15 лет. Очень рада успеху на любимом покрытии. Это придает мне уверенности в себе. Никогда не знаешь, как пройдет первая неделя — классно или ужасно», — приводит слова Гауфф сайт WTA.

Гауфф выиграла третий титул WTA в карьере и первый — с весны 2021. На харде она победила впервые с 2019 года.

Теннис
Кори Гауфф
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