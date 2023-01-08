Гауфф о победе в Окленде: «Первый титул на харде с тех пор, как мне было 15 лет»

Седьмая ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала победу на турнире в Окленде.

18-летняя американка в финале обыграла испанку Ребеку Машарову (6:1, 6:1).

«Несмотря на дождь, прекрасная неделя. Лучшего начала сезона и не придумаешь. Первый титул на харде с тех пор, как мне было 15 лет. Очень рада успеху на любимом покрытии. Это придает мне уверенности в себе. Никогда не знаешь, как пройдет первая неделя — классно или ужасно», — приводит слова Гауфф сайт WTA.

Гауфф выиграла третий титул WTA в карьере и первый — с весны 2021. На харде она победила впервые с 2019 года.