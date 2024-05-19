Потапова уступила Фернандес на старте турнира в Страсбурге
Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла канадке Лейле Фернандес в матче первого круга турнира в Страсбурге — 6:4, 6:7 (4:7), 3:6.
Спортсменки провели на корте 2 часа 43 минуты. Потапова 1 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 21. На счету Фернандес 2 эйса, 9 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 19.
В следующем круге канадская теннисистка сыграет против победительницы пары Людмила Самсонова (Россия, 5) — Барбора Крейчикова (Чехия).
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Лейла Фернандес (Канада) — Анастасия Потапова (Россия) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:3
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