Потапова уступила Фернандес на старте турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла канадке Лейле Фернандес в матче первого круга турнира в Страсбурге — 6:4, 6:7 (4:7), 3:6.

Спортсменки провели на корте 2 часа 43 минуты. Потапова 1 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 21. На счету Фернандес 2 эйса, 9 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 19.

В следующем круге канадская теннисистка сыграет против победительницы пары Людмила Самсонова (Россия, 5) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Лейла Фернандес (Канада) — Анастасия Потапова (Россия) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:3