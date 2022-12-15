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Дарья Касаткина: «Я хочу развивать спорт в моей стране. Когда думаю об этом, внутри меня разжигается огонь»

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Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своих планах на будущее.

«Появилась у меня недавно мечта. Или цель, называйте как хотите. После завершения своей профессиональной карьеры (а может быть и во время) всерьез заняться благотворительностью. Помочь тому, что я люблю всем сердцем, и что сейчас так сильно страдает и молит о помощи. Я хочу развивать спорт в моей стране. Создавать хорошие условия, сделать спорт доступным, чтобы родителям и приходилось постоянно ломать голову, где занять денег или в какой город уехать, чтобы их ребенок могу продолжить заниматься любимым спортом.

Когда я думаю об этом, внутри меня разжигается огонь, а значит, я к этому приду. Я очень надеюсь, что к тому времени никто не будет мешать людям делать хорошие и полезные дела, а на прилавки спортивных магазинов вернутся хорошие и качественные бренды, чтобы осуществить мечту стало проще. Дай бог, лет через 10 буду вам тут скидывать фотки нового построенного футбольного манежа или теннисного корта в какой-нибудь региональной школе", — написала 25-летняя спортсменка в своем Telegram-канале.

В сезоне-2022 теннисистка завоевала титулы в Сан-Хосе и Гранби, а также квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в Техасе. Касаткина завершила сезон на восьмом месте в мировом рейтинге.

Источник: https://t.me/kasatikserve/38
Теннис
Дарья Касаткина
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