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12 декабря, 20:27

Свентек признана «Игроком 2022 года» по версии WTA

Алина Савинова
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Женская теннисная ассоциация (WTA) назвала имена победительниц в различных номинациях по итогам сезона.

Польская теннисистка Ига Свентек признана игроком года. 21-летняя спортсменка завершила сезон-2022 в статусе первой ракетки мира. В этом году она завоевала восемь титулов, включая победы на Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США. Всего на ее счету 11 побед на турнирах WTA.

В номинации «Пара года» победили чемпионки Australian Open, Уимблдона и US Open Барбора Крейчикова и Катержина Синякова из Чехии.

Новичком года стала 27-я ракетка мира Циньвэнь Чжэн из Китая. Премию в номинации «Прогресс года» получила бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, выигравшая два одиночных титула WTA.

Возвращением года стала полуфиналистка Уимблдона немка Татьяна Мария, которая вернулась в тур после рождения второго ребенка. Тренером года был признал Дэвид Уитт, работающий с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

Теннис
Ига Свентек
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