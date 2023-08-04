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Сегодня, 09:45

Корнеева — о возможном завершении карьеры Надаля: «Уже смирилась, что Рафа больше не выиграет ТБШ»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Чемпионка юниорского Australian Open и «Ролан Гаррос» Алина Корнеева в интервью «СЭ» высказалась о возможном завершении карьеры Рафаэля Надаля.

Ранее теннисистка говорила о том, что испанец является ее кумиром.

«Я уже смирилась, что Надаль не выиграет больше «Шлемов»: все-таки со здоровьем проблемы. Он, так сказать, выпал из этой гонки ["Большой тройки"]. Расстроилась, когда услышала, что Рафа досрочно завершит сезон и может вообще уйти из тенниса в следующем году. Потому что уже понимала, что ту игру, которую Надаль показывал раньше, которой я восхищалась, любовалась, ее больше не будет», — сказала Корнеева «СЭ».

В мае этого года Надаль заявил на пресс-конференции, что пропустит «Ролан Гаррос» и хочет завершить карьеру в 2024 году.

Надаль из-за мышечной травмы не выступал с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7).

Полностью интервью Алины Корнеевой «СЭ» — здесь

Теннис
Алина Корнеева
Рафаэль Надаль
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