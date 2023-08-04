Корнеева — о победе в Португалии с двумя «баранками»: «Несмотря на счет, суперлегко не было»

Чемпионка юниорского Australian Open и «Ролан Гаррос» Алина Корнеева в интервью «СЭ» прокомментировала победу на турнире категории W100 в Португалии.

— Великолепный сезон: два юниорских «Больших шлема», сейчас — турнир в Португалии. Какая победа чувствовалась наиболее сильно?

— Чемпионат Австралии, потому что это был мой первый «Шлем», первая большая победа. Эмоциональное восприятие титула на «Ролан Гаррос» было намного тише. Что касается Португалии, скажем так, появились позитивные эмоции, так как по взрослым турнирам у меня был небольшой спад.

— Вы победили в финале турнира в Португалии Кароль Монне со счетом 6:0, 6:0...

— Несмотря на счет, суперлегко не было. Я очень хорошо настроилась на матч, понимала, что на мою соперницу оказывалось больше давления, так как она меня старше. Думаю, она нервничала намного больше, а мне помогло то, что я с самого начала ее «задавила», из-за чего Кароль зажало, то есть были и непонятные срывы в нужный момент. Однако она та теннисистка, которая взяла бы инициативу в свои руки, если бы я допустила пару ошибок подряд и начала психовать. У нее были возможности, но я их приостановила.

— За турнир в Фигейре-да-Фош вы выиграли наибольшую сумму призовых. Обычно бюджетом распоряжаются родители?

— Да, пока родители. Я еще маленькая.

Для Корнеевой этот титул стал третьим в карьере. До этого она выигрывала турниры ITF в Марокко (сентябрь 2022 года) и ЮАР (март 2023 года).

В субботу, 29 июля, Корнеева в паре с другой россиянкой Анастасией Тихоновой проиграла нидерландке Арианн Хартоно и Юдис Чонг из Гонконга (3:6, 2:6) в финале турнира в Фигейре-да-Фош в парном разряде.

Полностью интервью Алины Корнеевой «СЭ» — здесь