Самсонова сыграет с Костюк в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
Определилась соперница российской теннисистки Людмилы Самсоновой в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне.
Украинка Марта Костюк во втором круге обыграла француженку Каролин Гарсию со счетом 6:2, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 5 минут.
Матч за выход в полуфинал турнира между Самсоновой и Костюк пройдет 4 августа. Счет в личных встречах 2-0 в пользу россиянки.
Вашингтон (США)
Турнир WTA Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Марта Костюк (Украина) — Каролин Гарсия (Франция, 2) — 6:2, 6:3
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