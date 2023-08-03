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Сегодня, 23:26

Самсонова сыграет с Костюк в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Определилась соперница российской теннисистки Людмилы Самсоновой в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне.

Украинка Марта Костюк во втором круге обыграла француженку Каролин Гарсию со счетом 6:2, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 5 минут.

Матч за выход в полуфинал турнира между Самсоновой и Костюк пройдет 4 августа. Счет в личных встречах 2-0 в пользу россиянки.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Марта Костюк (Украина) — Каролин Гарсия (Франция, 2) — 6:2, 6:3

Теннис
Каролин Гарсия
Людмила Самсонова
Марта Костюк
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