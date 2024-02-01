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1 февраля, 14:34

Рахимова и Сизикова вышли в полуфинал парного турнира в Хуахине

Руслан Минаев
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Российский дуэт Камилла Рахимова и Яна Сизикова вышли в полуфинал парного турнира WTA в Хуахине (Таиланд).

Теннисистки обыграли дуэт Натела Дзаламидзе (Грузия)/Катаржина Кава (Польша) в матче 1/4 финала со счетом 6:1, 7:5. Игра длилась 1 час 18 минут.

За выход в финал россиянки сыграют с парой Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай, 2).

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Камилла Рахимова/Яна Сизикова (Россия) — Натела Дзаламидзе/Катаржина Кава (Грузия/Польша) — 6:1, 7:5

Теннис
Камилла Рахимова
Яна Сизикова
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