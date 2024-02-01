Рахимова и Сизикова вышли в полуфинал парного турнира в Хуахине
Российский дуэт Камилла Рахимова и Яна Сизикова вышли в полуфинал парного турнира WTA в Хуахине (Таиланд).
Теннисистки обыграли дуэт Натела Дзаламидзе (Грузия)/Катаржина Кава (Польша) в матче 1/4 финала со счетом 6:1, 7:5. Игра длилась 1 час 18 минут.
За выход в финал россиянки сыграют с парой Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай, 2).
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Thailand Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Камилла Рахимова/Яна Сизикова (Россия) — Натела Дзаламидзе/Катаржина Кава (Грузия/Польша) — 6:1, 7:5
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