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1 февраля, 20:17

Роддик назвал Соболенко самой стабильной теннисисткой мира на данный момент

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик поделился мнением о белорусской теннисистке Арине Соболенко.

«Я позволил прошлой репутации помешать тому, что было прямо перед моими глазами. Соболенко — самый стабильный игрок в мире на данный момент. Думаю, бесполезно с этим спорить. Свентек набирает очки рывками. У нее самые высокие шансы на победу на отдельном отрезке. Когда она набирается уверенности, то переезжает соперников. Но она уязвима. Так что сейчас логичнее ставить на Соболенко, она не подводит», — цитирует Роддика Sportskeeda.

27 января 25-летняя Соболенко одержала победу на Открытом чемпионате Австралии-2024. Представительница Белоруссии второй год подряд выиграла Australian Open и стала двукратной победительницей турниров «Большого шлема».

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-andy-roddick-aryna-sabalenka-bankable-player-earth-right-now
Теннис
Арина Соболенко
Энди Роддик
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